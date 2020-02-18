Экс-президентов предложили сделать неприкосновенными по Конституции

Рабочая группа продолжает готовить поправки в Конституцию страны. В документе предложили закрепить право бывших президентов на неприкосновенность.

«То, что сегодня говорили в том числе по поводу неприкосновенности. Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью, это у нас есть», — приводит РИА «Новости» слова сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию Павла Крашенинникова.

По его словам, группа разработала поправку и о предоставлении других гарантий экс-президентам по федеральному закону.

Идею о закреплении неприкосновенности в документе озвучила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. Сейчас неприкосновенность действующему президенту гарантирует 91-я статья Конституции.

«Но данная конституционная норма — она должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости деятельности его, в том числе и при исполнении обязанностей главы государства действующего», — пояснила Лахова.

По ее словам, именно поэтому она предложила закрепить эту норму для бывших глав государства.

Законопроект о поправках внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Первое чтение прошло 23 января, а второе отложили на 2 марта из-за большого количества предложений. Как только закончится прием этих инициатив, депутаты будут изучать поступившие идеи вместе с юристами и экспертами.