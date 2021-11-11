Экс-преподавателя МГУ и ВШЭ арестовали по делу о педофилии

Бывшего преподавателя математики Высшей школы экономики (ВШЭ) и МГУ Евгения Золина заключили под стражу по делу о педофилии. Постановление об аресте вынес Мещанский суд Москвы.

Золин обвиняется в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера. Жертвам не было 14 лет. Свою вину бывший преподаватель отрицает, сообщили РИА «Новости» в суде.

Об аресте Золина ходатайствовало следствие. В СИЗО он проведет два месяца.

По данным материалов дела, преступления были совершены в квартире Золина в Подмосковье в январе и июле. Пострадали две девочки 2015 и 2009 годов рождения, уточнил собеседник агентства.

Ранее Золин работал старшим научным сотрудником кафедры математической логики и теории алгоритмов в МГУ, а также занимал аналогичную должность в ВШЭ.

Экс-преподавателю грозит до 20 лет лишения свободы.