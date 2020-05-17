Экс-председатель комитета Совфеда умер от COVID-19

Бывший председатель комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов умер в Удмуртии от последствий инфицирования коронавирусом.

«16 мая ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии „Справедливая Россия“ в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов», — сказано в сообщении регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Виктор Шудегов получил высшее образование в области физики. В 1999 году он занял пост заместителя главы правительства Удмуртии. Еще через год Шудегов возглавил комитет региона по науке, высшему и среднему профессиональному образованию.

На посту председателя комитета Совфеда Шудегов находился с 2002 по 2007 год. После этого, с 2007 по 2016-й, он был заместителем председателя комитета Госдумы по образованию.

Шудегову скончался в возрасте 67 лет.

Ранее в Махачкале скончался главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров. Он умер в больнице, где проходил лечение от COVID-19. Последние дни жизни он Алиомаров был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).