Эксклюзив 15 июня 2023, 16:42 Экс-прапорщик из Челябинской области назвал клеветой обвинения в принуждении жены к вебкаму Бывший прапорщик из Челябинской области опроверг обвинения в принуждении жены к вебкаму

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Бывший прапорщик из Озерска Челябинской области Дмитрий Куприн прокомментировал сообщение, что он якобы принуждает жену заниматься вебкамом. В беседе с «360» мужчина назвал эту информацию клеветой.

Компрометирующий пост о Куприне опубликовал Telegram-канал Ural Mash. Авторы сообщили со ссылкой на анонимных знакомых экс-прапорщика, что он будто бы взял супругу в сексуальное рабство. По данным источников, мужчина якобы заставляет жену заниматься вебкамом, чтобы выплачивать военную ипотеку.

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Telegram-канал также указал, что до 2018 года Куприн служил в военной части, но потерял работу и лишился всех льгот. Кроме того, он начал вести YouTube-каналы с провокационным контентом.

В разговоре с «360» бывший прапорщик опроверг сообщение Ural Mash. Мужчина напомнил про статью уголовного кодекса о нарушении неприкосновенности частной жизни.

«Проблемы с ипотекой закрываю спокойно — я работаю, и она меня вообще не волнует. За пять лет я закрываю ее спокойно и закрываю. А то, что эти клеветнические заявления — это на их совести, я это комментировать просто не буду», — заявил экс-военнослужащий.

Куприн сообщил, что авторы Ural Mash действительно взяли одно из видео с его канала. По словам бывшего прапорщика, там он говорил совсем на другую тему и «прикалывался».

Кроме того, мужчина подчеркнул, что не распространяется о своей личной жизни и не собирается говорить на эту тему в будущем. Куприн заявил, что его супруга не занимается вебкамом. При этом он тут же намекнул, что вообще не женат.

«Я вообще никому не говорил, что у меня есть супруга. У вас откуда информация, что у меня есть супруга?» — поинтересовался собеседник «360».

На вопрос, является ли его женой женщина по прозвищу Gargona, о которой шла речь в Telegram-канале, экс-прапорщик отвечать отказался.

Хотя мужчина на словах обвинил Ural Mash в клевете, судиться с ними он пока не планирует. По мнению Куприна, это бесполезное занятие, поскольку за Telegram-каналом прячется «неизвестно кто».