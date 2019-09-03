  • Экс-посол Бенина в РФ оценил перспективы сотрудничества России и африканских стран

    03 сентября 2019, 18:49

    Артур Блянихов

    Бывший Чрезвычайный и полномочный посол Бенина в РФ, член «Африканской деловой инициативы» Габриэль Качофа обсудил с «Политикой Сегодня» перспективы сотрудничества России и стран африканского континента.

    По данным ИА Nation News, с 23 по 24 октября в Сочи состоится саммит Россия-Африка. В мероприятии примут участие лидеры африканских государств, представители бизнеса, госструктур и интеграционных объединений региона.

    Габриэль Качофа напомнил о давних отношениях, которые связывают Африку с Россией, которая готовила очень много кадров для континента.

    «Африка — это континент с большим будущим: это можно рассматривать с нескольких сторон — демографической и природных ресурсов. В недрах этого континента сосредоточено очень много полезных ископаемых. Все может быть основой для партнерства», — обратил внимание дипломат.

    Что касается выхода африканских предприятий на российский рынок, то здесь существенную помощь оказывает государство, и в частности внешнеполитическое ведомство. Качофа также отметил роль специалистов, которые получили высшее образование в вузах СНГ и РФ.

    «Они большие патриоты. Мы будем использовать этот потенциал для развития отношений. Но бизнес должен общаться с бизнесом», — заметил экс-посол.