Экс-послы США предложили воспользоваться коронавирусом для возвращения Крыма Украине

Три бывших американских посла в Киеве предложили воспользоваться ситуацией с коронавирусом для прекращения конфликта на Украине и возвращения Крыма. Они считают, что Россия согласится из-за кризиса.

Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор написали статью на сайте NPR, в которой отметили, что пандемия COVID-19 «дает неожиданную возможность». По их мнению, из-за коронавируса и падения нефтяных цен США со своими союзниками должны предложить России снять санкции, если конфликт на Украине прекратится. Они считают, что из-за кризиса, вызванного болезнью, Кремль может согласиться.

Послы отметили, что Дональду Трампу нужно сделать предложение в сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины.

Послы напомнили, что во время дистанционной встречи G20 президент Владимир Путин призывал к отмене международных санкций. По его мнению, ограничения стали «гуманитарной проблемой» из-за распространения коронавируса.

Ранее США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенную Россией резолюцию об отмене односторонних санкций, которые мешают бороться с коронавирусом.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали воссоединение. Украина, США, Евросоюз и другие страны не признали результатов референдума и ввели санкции против России.