Экс-помощник Курпатова останется в СИЗО, хотя адвокат просил суд «вернуть отцу сына»

Санкт-Петербургский городской суд отказал помощнику доктора Андрея Курпатова Алексею Иевскому в жалобе на продление ареста. Он останется под стражей, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Иевский на заседании заявил, что у него украли более миллиона рублей, а также что он успел выучить Уголовный кодекс РФ. Когда ему разъяснили порядок подачи заявления, Иевский пожаловался, что в законном порядке «никто не реагирует».

Его адвокат сообщила, что Иевский ни на кого не оказывает давления. Этим, по словам юриста, занимается Курпатов в отношении отца Иевского. Также на сегодняшнем заседании выступил свидетель, который охарактеризовал экс-помощника Курпатова как патриота.

Во время прений Иевский сообщил, что с 19 ноября по 22 декабря «никто к нему не приезжал и ничего с ним не делал».

«Ваша честь, никто, кроме вас, на мои ходатайства не реагирует», — посетовал он.

Адвокат попросила суд «вернуть сына отцу». Но в итоге постановление было оставлено без изменений. В СИЗО Иевский пробудет до 28 декабря.

Отец бывшего помощника Курпатова ранее рассказал «360», что дело, из-за которого сын находится под стражей, сфабриковано. По его словам, Курпатов обвиняет его в мошенничестве с покупкой Porsche Cayenne, якобы он купил автомобиль на похищенные у него деньги. Иномарка стоила 9,3 миллиона рублей.

Иевский оформил ее на себя, потому что в момент покупки Курпатова с ним не было. Претензии психотерапевта заключались в том, что Иевский уклонялся от переоформления машины и игнорировал его требования. Доктор требовал взыскать с помощника 9,3 миллиона рублей, на которые она была куплена.