  • Экс-полпред президента выступил за безусловный базовый доход россиян

    11 декабря 2019, 15:42

    Ольга Ситникова

    Бывший полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе и председатель движения «В защиту человека труда» Игорь Холманских предложил сделать безусловный базовый доход для россиян. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    С таким заявлением Холманских выступил на пленарном заседании международной конференции «От неравенства к справедливости. Мировой опыт и решения для России» в Общественной палате РФ.

    По информации издания, безусловный базовый доход выплачивается регулярно. Его получает каждый гражданин вне зависимости от его дохода и занятости. Спикер убежден, что такая инициатива в России хороша «с точки зрения простого человека». Тем не менее, по словам Холманского, в настоящее время сложно предположить, когда государство найдет для нее средства.

    Экс-полпред добавил, что российские зарплаты — фактор раздражения. Он обратил внимание на статистику, по которой в среднем россияне получают 47,5 тысячи рублей. За прошлый год в Москве средний размер зарплат был 85 тысяч рублей, а в Свердловской области — 40 тысяч рублей.

    «Это вызывает негативную реакцию граждан, большая часть которых не видит этих денег в своих кошельках. Мы оказались в ситуации, когда средняя заработная плата — фактор социальной нестабильности, который вызывает раздражение», — уточнил Холманских.