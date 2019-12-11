Экс-полпред президента выступил за безусловный базовый доход россиян

С таким заявлением Холманских выступил на пленарном заседании международной конференции «От неравенства к справедливости. Мировой опыт и решения для России» в Общественной палате РФ.

По информации издания, безусловный базовый доход выплачивается регулярно. Его получает каждый гражданин вне зависимости от его дохода и занятости. Спикер убежден, что такая инициатива в России хороша «с точки зрения простого человека». Тем не менее, по словам Холманского, в настоящее время сложно предположить, когда государство найдет для нее средства.

Экс-полпред добавил, что российские зарплаты — фактор раздражения. Он обратил внимание на статистику, по которой в среднем россияне получают 47,5 тысячи рублей. За прошлый год в Москве средний размер зарплат был 85 тысяч рублей, а в Свердловской области — 40 тысяч рублей.

«Это вызывает негативную реакцию граждан, большая часть которых не видит этих денег в своих кошельках. Мы оказались в ситуации, когда средняя заработная плата — фактор социальной нестабильности, который вызывает раздражение», — уточнил Холманских.