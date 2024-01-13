Общество 13 января 2024, 14:22 Экс-полковник СБУ исключил войну НАТО с Россией ради Украины Экс-полковник СБУ Стариков: НАТО не начнет войну с РФ ради интересов Украины Adrian Wyld/Keystone Press Agency/globallookpress

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Североатлантический альянс не решится на прямое столкновение с Россией, чтобы защитить интересы Украины. Об этом заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да, это так».

По мнению Старикова, Германия, Великобритания и Франция не могут позволить себе прямое участие в войне. Он добавил, что Польша способна только на дерзкие антироссийские выпады. Что касается США, то они не ввяжутся в конфликт, зная о наличии ядерного оружия у России.

Они (США — прим. ред.) воевать сами не хотят, только через прокси. Олег Стариков бывший полковник СБУ

Накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия сражается в том числе против Североатлантического альянса. По его словам, уставшим от Украины странам «придется добиваться расположения русских».