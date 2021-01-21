Экс-полицейского заподозрили во взяточничестве в Ленобласти
В Ленинградской области задержали бывшего сотрудника ДПС, которого заподозрили в получении взятки. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.
По версии следствия, экс-полицейский прибыл на место ДТП, в результате которого два человека погибли. Пьяный виновник аварии предложил инспектору деньги за непроведение медицинского освидетельствования. Уточняется, что всего подозреваемый получил 100 тысяч рублей.