Экс-полицейского заподозрили во взяточничестве в Ленобласти

По версии следствия, экс-полицейский прибыл на место ДТП, в результате которого два человека погибли. Пьяный виновник аварии предложил инспектору деньги за непроведение медицинского освидетельствования. Уточняется, что всего подозреваемый получил 100 тысяч рублей.