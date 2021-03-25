Экс-полицейского осудили за взятку в Норильске

В Норильске перед судом предстал бывший сотрудник полиции, которого обвинили в получении взятки. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

Правоохранители установили, что осенью 2018 года подсудимый занимался делом одного норильского бизнесмена. Оно касалось присвоения партнерских денег. Через юриста мужчина потребовал два миллиона рублей за прекращение дела. Его задержали при получении половины обозначенной суммы. Следующие 10 лет он проведет в колонии строгого режима.