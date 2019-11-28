Экс-полицейского осудили за вымогательство в Уфе

По данным издания, летом прошлого года бывший сотрудник полиции вместе с тремя сообщниками проникли в квартиру к знакомой и потребовали от нее 100 тысяч рублей, пригрозив уголовной ответственностью за оборот наркотиков.

Женщина отдала половину требуемой суммы, после чего обратилась к правоохранителям. Вымогателей задержали и возбудили уголовные дела. Экс-полицеский получил три года. Его подельник — два года и шесть месяцев. Двух других осудили раньше. Они проведут за решеткой также от трех до двух лет.