Экс-полицейского осудили за вымогательство в Уфе
В столице Башкирии перед судом предстал бывший полицейский вместе с подельником. Они проходили по делу о вымогательстве, передает портал ToDay News Ufa.
По данным издания, летом прошлого года бывший сотрудник полиции вместе с тремя сообщниками проникли в квартиру к знакомой и потребовали от нее 100 тысяч рублей, пригрозив уголовной ответственностью за оборот наркотиков.
Женщина отдала половину требуемой суммы, после чего обратилась к правоохранителям. Вымогателей задержали и возбудили уголовные дела. Экс-полицеский получил три года. Его подельник — два года и шесть месяцев. Двух других осудили раньше. Они проведут за решеткой также от трех до двух лет.