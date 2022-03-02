Экс-полицейского обвинили в получении взятки в Сибири

В Новосибирской области перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, которого обвинили в получении взятки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

В мае прошлого года обвиняемый поймал подростка, который управлял машиной без водительских прав. Молодой человек предложил полицейскому три тысячи рублей за то, чтобы тот его отпустил. По версии следствия, страж правопорядка взял предложенные деньги. Его ждет скамья подсудимых.