Экс-полицейский пойдет под суд за взяточничество в Удмуртии

По данным издания, с января 2018 года по февраль 2020 экс-полицейский передавала ритуальному агенту информацию о местах обнаружения тел умерших, их данные и контакты родственников. В общей сложности она получила 76 тысяч рублей. Следующие восемь лет обвиняемая может провести за решеткой.