Экс-полицейский дал показания против своего начальника по делу Голунова

Обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский Коновалов признал свою вину. Мужчина заявил, что его начальник сказал подбросить журналисту наркотики.

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину», — рассказал «Интерфаксу» адвокат Алексей Коврижкин.

Речь идет об Игоре Ляховце, который был начальником бывшего полицейского Дениса Коновалова. Правозащитник добавил, что считает признания своего клиента связанными с «оказанным на него давлением со стороны следствия».

По словам адвоката, Ляховец не признает виновности, а во время ареста он заявил, что считает дело против себя политически мотивированным.

Задержание журналиста Ивана Голунова произошло в Москве 6 июня 2019 года. Полицейские заявляли, что у представителя СМИ нашли наркотики. Сам мужчина говорил, что мефедрон ему подкинули. Вокруг дела возник большой общественный резонанс. В итоге Голунова отпустили, а нескольких сотрудников полиции уволили. Пять правоохранителей попали под уголовное дело, и сейчас они под стражей.