Экс-подполковник ФСБ Филатов объяснил, почему трудно ловить «лжетеррористов»

Несколько дней подряд лжетеррорист под псевдонимом Black Bull сообщает о якобы заложенных взрывчатках в разных школах Красноярска. Вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов рассказал «Ридусу», почему авторов ложных звонков о минировании как правило очень трудно вычислить.

«Сейчас технические средства шифрования, если ими пользоваться более-менее грамотно, позволяют так замести следы, что определить человека или группу лиц можно только в одном случае — если они сделают фатальную техническую ошибку. Тогда с помощью анализа больших данных их можно будет найти», — пояснил эксперт.

Он рассказал, что не знает ни одного случая, когда «лжетеррористов» удалось бы поймать.