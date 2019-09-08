Экс-пилот борта №1 рассказал о самом сложном полете с Путиным

Один из перелетов президента России из Москвы в Санкт-Петербург проходил в экстремальных условиях. Самолет сначала попал в болтанку, а потом его сажали в мощнейший ливень при выбитом автопилоте.

О полете в интервью телеканалу НТВ рассказал экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин, возглавлявший специальный летный отряд «Россия».

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«Погода и в Москве, и в Питере была очень плохая для пилотирования, боковой ветер и тут, и там. И такие порывистые ветра. А мы взлетаем. И на эшелоне 5–6 метров попадаем в дичайшую болтанку. Это турбулентность в ясном небе», — поделился воспоминаниями бывший пилот, признавшись, что подобный вылет стал самым сложным за всю его 40-летнюю летную карьеру.

По словам Федорушкина, у самолета «полностью выбило автопилот, а руль был ограничен на одну треть хода». Экипаж и пассажиры, в том числе и глава российского государства Владимир Путин, испытали на себе очень сильные перегрузки.

«В Питере льет, вода практически на полосе. А у нас руль — поворот, который мы должны выдержать во время посадки, — всего на одну треть отклоняется», — рассказал летчик.

После приземления борта № 1 в Пулково в тяжелых погодных условиях Владимира Федорушкина, по его словам, вызвали на прием к президенту, который поинтересовался, подробностями полета.