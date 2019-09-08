Экс-пилот борта №1 рассказал о питании Путина в самолете

Еду для президента РФ Владимира Путина во время полетов на самолете готовят заранее. Иногда глава государства ест без аппетита и не очень доволен предоставленными блюдами.

О том, как питается российский лидер на борту № 1, рассказал в интервью телеканалу НТВ бывший пилот и командир президентского Ил-76 Владимир Федорушкин.

Все кремлевские обеды, по его словам, готовят заранее. На борт их доставляют непосредственно перед взлетом. Контейнеры с едой закрыты, в таком виде их передают бортпроводникам. Потом блюда разогревают в полете и подают президенту.

«У нас два этажа на Ил-96, кухня на первом этаже и прикрепленная к нему бортпроводница, она и приносит президенту покушать», — поделился подробностями бывший пилот.

Федорушкин заметил, что бывали случаи, когда Путин обедал без особого аппетита. Возможно, главе государства «хотелось что-то повкуснее, поострее».

«Не то что недовольство выражал, просто нежелание это есть с аппетитом. Вообще, первые лица в полетах очень мало едят. Когда перелеты большие, тогда да», — пояснил экс-пилот.

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Питанием президента, подчеркнул он, занимаются только специальные люди. Делается это в целях безопасности и особенно касается зарубежных поездок Владимира Путина.

Если российский лидер летит за границу, то в страну назначения заранее посылаются повара, в обязанности которых входит закупка продуктов и приготовление еды на обратный путь.