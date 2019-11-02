Экс-палач «Бутырки» рассказал о своей работе

Бывший исполнитель смертных приговоров СИЗО «Бутырка» на условиях анонимности признался, что казнить людей было не так страшно, как кажется. Об этом он сообщил газете «Московский комсомолец».

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В интервью изданию он рассказал, что никогда не пытался узнать, что именно совершил приговоренный.

«Мне это было неважно. Главное, что он был преступником, которого суд, государство и народ признали недостойным жизни», — сказал аноним.

Он добавил, что его работа была секретной, и его близкие до сих пор не знают, что ему приходилось приводить приговоры в исполнение.

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Бывший палач, обсуждая с журналистами гибель мальчика в Нарьян-Маре, предположил, что убийца получит пожизненное заключения даже если мораторий на смертную казнь будет отменен.

Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года. Однако после убийства Лизы Кисилевой в Саратове и шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара, в обществе заговорили о необходимости вернуть смертную казнь.

В отношении Дениса Поздеева, убившего малыша во время тихого часа в детсаду, возбуждено уголовное дело.

Расследование также начато по делу о ненадлежащем предоставлении услуг, задержан охранник, пустивший убийцу в дошкольное учреждение.