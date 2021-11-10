Воспитанник хоккейного «Металлурга» умер от травмы позвоночника в 21 год

Бывший игрок клуба Национальной молодежной хоккейной лиги «Липецк», воспитанник магнитогорского «Металлурга» Андрей Болтов умер после травмы позвоночника. Ему был 21 год. Об этом сообщила пресс-служба команды в Instagram.

«Наше сердце разбито. С глубоким прискорбием сообщаем, что <…> ушел из жизни Андрей Болтов. На протяжении нескольких месяцев Андрей стойко боролся с полученной травмой позвоночника, но не победил ее», — говорится в сообщении клуба.

Команда выразила соболезнования близким спортсмена и всем, кто его знал. В МХК «Липецк» поблагодарили людей, которые не остались в стороне и поддерживали Болтова. Информации о том, как молодой человек получил травму, нет.

После тяжелого повреждения позвоночника парень оказался прикован к постели. В сентябре клуб объявил сбор денег на лечение бывшего игрока. Недавно он почувствовал себя лучше, но это оказалось лишь поводом для надежды на выздоровление — Болтов ушел из жизни 9 ноября.