Экс-начальнику отдела полиции Удмуртии, осужденному за мошенничество, вынесли приговор

Суд в Удмуртии назначил наказание экс-начальнику отдела полиции «Сюмсинское», который обвинялся в мошенничестве. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по региону.

По информации следствия, мужчина незаконно получал компенсацию за аренду жилья, предоставив ложные сведения. В результате своих действий он нанес значительный ущерб местной структуре МВД. Свою вину бывший начальник не признал.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 50 тысяч рублей. Позже судом апелляционной инстанции наказание было снижено до 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно и штрафом в 40 тысяч рублей. Также мужчина должен вернуть незаконно полученные 293 тысячи рублей.