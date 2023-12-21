Общество 21 декабря 2023, 22:09 Экс-министра правительства РФ Абызова приговорили к 12 годам колонии Суд Москвы приговорил экс-министра правительства Абызова к 12 годам колонии

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Преображенский районный суд Москвы в четверг вынес приговор бывшему министру правительства России Михаилу Абызову. Обвиняемого в создании преступного сообщества и отмывании денег приговорили к 12 годам колонии. Кроме того, экс-чиновнику придется выплатить штраф в размере 80 миллионов рублей. Об этом «360» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

«Абызов не позднее апреля 2012 года совместно с Николаем Степановым, Максимом Русаковым создали преступное сообщество в целях завладения денежными средствами ОАО „СИБЭКО“ и ОАО „РЭС“ <…> участники преступного сообщества путем обмана акционеров обеспечили заключение фиктивных сделок между возглавляемой Инной Пикаловой кипрской компанией „Блэксирис Трэйдинг Лимитед“ и „СИБЭКО“, а также „РЭС“ по приобретению по завышенной стоимости акций организаций, обслуживающих энергетические объекты», — рассказал Иванов.

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В результате Абызов и другие фигуранты незаконно получили четыре миллиарда рублей. Затем мошенническим путем эти средства «отмыли» и обменяли на доллары США. Занимая государственную должность, Абызов также использовал свое положение для других махинаций, добавил представитель Генпрокуратуры РФ.

Все фигуранты уголовного дела признаны виновными. В зависимости от степени участия в преступлении их приговорили к 5-12 годам лишения свободы и крупным штрафам, подытожил Иванов.

Сотрудники ФСБ задержали Абызова весной 2019 года в его загородном доме в Московской области. СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о мошенничестве (159 УК РФ), создании преступного сообщества (210 УК РФ), хищении четырех миллиардов рублей. Основным фигурантом по этому делу проходил Абызов.

Столичный суд в марте 2019 года отправил Абызова под арест. Бывшему чиновнику не разрешили выйти на свободу под залог. Позднее его содержание под стражей неоднократно продлевали.