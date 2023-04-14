Общество 14 апреля 2023, 10:22 Экс-министра обороны ДНР проверят на предмет дискредитации ВС России Mash: Игоря Стрелкова проверят на предмет дискредитации армии России РИА «Новости»

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Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) попросили проверить на предмет дискредитации армии России. С таким обращением в следственные органы Санкт-Петербурга обратилась жительница Новосибирска, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Автору просьбы о проверке Стрелкова не понравились стримы и ряд публикаций экс-министра ДНР. В петербургские следственные органы женщина обратилась потому, что считает, что он живет в Северной столице.

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Telegram-канал связался с жительницей Новосибирска, чтобы узнать подробности, но она в ответ лишь подтвердила, что у нее имеются вопросы к деятельности Стрелкова. От дальнейшего общения отказалась, заметив, что ей незачем давать комментарии журналистам, потому что она «сама при погонах».

По данным Mash, ГУ МВД Москвы тоже будет проверять Стрелкова на предмет дискредитации ВС России. По информации Telegram-канала, обратившиеся к правоохранителям были недовольны его роликом, опубликованным 20 марта. В нем, по их словам, он обвинял власти в том, что боевые действия не начались в 2014 году.

Помимо этого, их претензии вызвал «Клуб рассерженных патриотов» Стрелкова, его попросили проверить на мошенничество с пожертвованиями.

Ранее экс-министр ДНР выступал с критикой и в адрес главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, упрекнув его в излишней медийности. Тот в ответ предложил Стрелкову стать руководителем одного из штурмовых подразделений частной военной компании, чтобы проверить его боевой опыт.