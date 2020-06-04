Экс-министр обороны ДНР отрицает гипноз во время интервью у Гордона
Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, что не почувствовал «способности» украинского журналиста Дмитрия Гордона, который ранее заявлял, что владеет профессиональными навыками и может загипнотизировать во время интервью. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам Стрелкова, Гордон вел себя странно, но «если гипноз и применяли, то совершенно бесполезно».
«Я прекрасно помню разговор, я себя контролировал, и надеюсь, что это было заметно», — заключил он.