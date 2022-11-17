Общество 17 ноября 2022, 01:34 Экс-министр культуры Британии напишет книгу о политическом убийстве Джонсона Экс-министр культуры Британии Доррис напишет книгу о крахе бывшего премьера Джонсона РИА «Новости»

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Экс-министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис напишет детектив «Политическое убийство Бориса Джонсона». Об этом писательница рассказала газете Evening Standard. Ожидается, что книга выйдет в 2023 году.

Драматическое падение Джонсона станет главной темой книги. Бывший министр уже начала работу над сюжетом.

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«События в последнее время были более странными, чем вымысел», — сказала Доррис, отметив, что именно этот материл она использует в новой книге.

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Экс-министр выпустила первый роман в 2013 году. Книга про Джонсона станет 17-й в ее карьере. Общая сумма проданных экземпляров — три миллиона.

Некоторые источники газеты предположили, что книга «Политическое убийство Бориса Джонсона» может стать местью новому премьер-министру Великобритании Риши Сунаку и его сторонникам за «предательство» Джонсона.

Сунак стал одним из первых министров, подавших в отставку из правительства экс-премьера в июле, что привело к краху последнего. Доррис эти предположения отрицает.