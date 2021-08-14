Экс-министр экономики предложил провести в России новую приватизацию

России необходима новая приватизация, потому что доля государства в экономике стала слишком высока. Таким мнением поделился экономист, бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

«Доля госэкономики выросла до ненормальных размеров. По данным Федеральной антимонопольной службы, госкомпании и компании, подконтрольные государству, дают порядка 70% ВВП. Поэтому приватизация назрела и перезрела», — сказал Андрей Нечаев в интервью агентству Ura.ru.

По его мнению, этот процесс уже не будет носить такой массовый характер, как это было в 1990-е. Все дело в том, что власти на это не пойдут. Однако экономист уверен, что было бы неплохо сделать ее доступной всем россиянам. Но важно, чтобы она шла по понятным, прозрачным и честным процедурам, а не была приватизацией для «своих», уточнил бывший министр.

Тем не менее Нечаев подчеркнул, что не бывает идеальной модели приватизации, которая понравилась бы всем. Первый президент России Борис Ельцин подписал указ о чековой приватизации 14 августа в 1992 году.