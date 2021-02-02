Экс-министр экономики назвал товары, которые подорожают в феврале

По его словам, вырастет заметно цена на импортные товары из-за девальвации рубля, которую спрогнозировал Центробанк в феврале.

«С учетом того, что рубль некоторое время назад сильно девальвировался, я думаю, что в первую очередь подорожают импортные товары», — рассказал эксперт.

Нечаев добавил, что также подорожают овощи и фрукты из-за того, что это сезонные товары. Он считает, что меры властей по сдерживанию цен не дадут желаемого результата.

«В рыночной экономике меры административного сдерживания цен абсолютно бесперспективны. В худшем варианте это может привести к дефициту соответствующих товаров», — уверен Нечаев.

С ним согласился финансовый аналитик Виталий Калугин. Он добавил, что кроме сезонных продуктов также вырастет в цене бытовая техника.

«Весной будет всплеск, причем сильно превышающий ожидания Центробанка. Я думаю, пик будет март–апрель, скорее, чем февраль», — рассказал аналитик.