  • Экс-мэр предстанет перед судом в Югре

    26 ноября 2019, 17:01

    Артур Блянихов

    В ХМАО осудят экс-мэра городского поселения Березово Валерия Краснова, которого обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное СУ СК.

    По данным информагентства, будучи мэром Березово, Краснов неправомерно предоставил трехкомнатную квартиру одному из местных жителей. В дальнейшем жилплощадь была приватизирована. Нанесенный муниципальному образованию ущерб превысил полтора миллиона рублей. Бывшему чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.