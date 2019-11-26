Экс-мэр предстанет перед судом в Югре
В ХМАО осудят экс-мэра городского поселения Березово Валерия Краснова, которого обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное СУ СК.
По данным информагентства, будучи мэром Березово, Краснов неправомерно предоставил трехкомнатную квартиру одному из местных жителей. В дальнейшем жилплощадь была приватизирована. Нанесенный муниципальному образованию ущерб превысил полтора миллиона рублей. Бывшему чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.