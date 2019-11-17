Экс-мэр Магаса пообещал спасти медведей из зоопарка в Крыму

«Кем будем мы, если допустим гибель 30 медведей? Я намерен спасти их от смерти», — написал Цечоев и напомнил о федеральном законе «Об ответственном обращении с животными».

Власти Крыма пожаловались в Росгвардию на директора зоопарка, пригрозившего убить медведей Подробнее

Все животные, по словам Цечоева, наделены чувствами боли, голода, страха, холода и скорби.

Чтобы спасти медведей, он намерен обратиться за помощью к своим друзьям, которые окажут содействие в решении всех вопросов по обустройству лесных хищников.

Ранее директор зоопарков «Тайган» и «Сказка» в Крыму Олег Зубков рассказал что число медведей в зверинцах собираются сократить с 40 до 10 особей в рамках «оптимизации коллекции». Если животных никто не захочет забрать, их усыпят или застрелят. Он добавил, что это вынужденное решение из-за бесконечных проверок и штрафов со стороны ветеринарных служб. Власти Крыма в свою очередь выступили против отстрела животных.