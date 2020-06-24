Экс-мэр Архангельска предложил москвичам поиздеваться над плакатом с Гитлером в центре города

Бывший мэр Архангельска Александр Донской растянул на тротуаре в центре Москвы в день парада Победы портрет Адольфа Гитлера с клоунским носом. Он предложил прохожим делать с ним, что они захотят. Люди закидали портрет яйцами, залили алкоголем и изрезали ножницами.

«Я просил прохожих делать все что они хотят с гигантской картиной Гитлера. Многие кидались яйцами, рисовали баллончиками, выливали алкоголь», — подписал видео с перформансом в Instagram Донской.

Он добавил, что до приезда полиции люди положили на портрет Библию и детские игрушки. Подписчики не оценили идею бывшего градоначальника и раскритиковали эту акцию.

Донской был главой Архангельска с 2005-го по 2008 год. В 2006 году он заявлял, что собирается баллотироваться на пост президента России. Против него возбуждали уголовные дела и Донской сидел в СИЗО. В 2011 году он организовал в Москве музей эротического искусства, а в 2017 году экс-мэр Архангельска публично признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.