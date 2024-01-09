Общество 09 января 2024, 15:35 Экс-менеджеры «Тинькофф» купили банк на Филиппинах Бывшие менеджеры «Тинькофф» Федоров и Чесаков купили банк на Филиппинах Unsplash

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Бывшие топ-менеджеры банка «Тинькофф» Павел Федоров и Георгий Чесаков купили кредитное учреждение на Филиппинах для развития своего финансового технического сервиса. Об этом сам Федоров сообщил в интервью РБК.

Разрешение на сделку выдал Центральный банк Филиппин. Экс-менеджеры «Тинькофф» приобрели Bank St Rosa.

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«Мы сможем привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты», — рассказал Федоров.

Также организация получит возможность финансировать малый и средний бизнес, оказывая весь спектр банковских услуг миллионам филиппинцев. Покупка банка была обусловлена развитием стартапа Salmon — финтех-сервиса, запущенного Чесаковым и Федоровым в 2022 году,

Руководство «Тинькофф» в ноябре 2023 года запретило своим сотрудниками работать удаленно из всех стран мира, кроме России, Казахстана, Армении и Белоруссии. Нововведение объяснили тем, что банк является субъектом критической информационной инфраструктуры.