Экс-любовник участницы «Дома-2» посчитал ее смерть убийством

Участница проекта «Дом-2» Анастасия Тарасюк покончила с собой два года назад — 22 июня 2018-го. После этого о ней забыли почти все, кроме ее бывшего возлюбленного Альберта Резника. Он считает, что девушку убили.

Резник и Тарасюк — участники проекта «Дом-2». В 2018 году 24-летняя девушка покончила с собой, после чего появилось много данных ее биографии — в том числе то, что она оказывает эскорт-услуги, имеет богатых любовников. В это верил и сам Резник, передавал StarHit. Но вот версию с суицидом Тарасюк не может принять до сих пор, о чем и рассказал сайту.

«До сих пор непонятно, почему произошла трагедия. Вполне вероятно, что какой-то ее новый возлюбленный решил Настю устранить. Думаю, что это было убийство, а не суицид. Настя не была похожа на самоубийцу, у нее никогда даже мыслей таких не было», — сказал Резник.

По мнению молодого человека, девушка не смогла приспособиться к жизни после телепроекта. Она мечтала о роскоши и легких деньгах, что и могло ей выйти боком. Резник отметил, что в такой ситуации важно найти себя и не сойти с ума.