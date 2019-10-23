Экс-кавээнщик Сивохо пообещал «ментально» вернуть Донбасс на Украину

Сергей Сивохо, назначенный советником секретаря СНБО (Совета по национальной безопасности и обороне Украины), назвал свою главную задачу на ответственном посту: вернуть Донбасс на Украину, хотя бы «ментально».

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо намерен работать в тесном контакте с властью, чтобы фонтанировать идеями по поводу гуманитарной политики Киева в отношении «оккупированных территорий Донбасса».

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«Это как раз моя главная задача — ментально вернуть жителей оккупированных территорий на Украину. Когда на людей столько лет навешивали маркеры „свой — чужой“… Очень тяжело это будет, это не моментально, это очень долгий процесс, но начинать нужно было уже вчера. Начнем сегодня», — заявил Сивохо в Краматорске в ходе выездного заседания комитета Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму.

По словам бывшего кавээнщика и шоумена, у него созрело множество идей и он поделится ними с властями, но какие именно это идеи — пока говорить рано. Сивохо признал, что среди его предложений есть и такие, которые могут быть с негодованием властями отвергнуты.

Вторым помощником секретаря СНБО стал «Слуга народа» Максим Ткаченко. Роли уже распределены: Сивохо отправится на Донетчину, Ткаченко — на Луганщину. К слову, Донецк — родной город Сивохо. Учась в донецком политехе, Сивохо выступал в составе таких команд КВН, как «ДПИ», «Дрим-Тим», «Сборная СНГ» и «Сборная XX века». Известен своими многочисленными пародиями на знаменитостей, а также в роли «доброго фея». Позже Сивохо был продюсером «Квартала 95» и участвовал в предвыборной агитации будущего президента-изгнанника Виктора Януковича. Те выборы, кстати, Янукович выиграл.