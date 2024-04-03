Общество 03 апреля 2024, 13:35 Экс-хакер Левашов заявил, что Россия готова к отключению от мировой Сети

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Если начнется кибервойна, и Росиию отключат от всех иностранных мессенджеров и сайтов, то наша страна не понесет больших потерь. Таким мнением поделился с сайтом «Страсти» экс-хакер Петр Севера Левашов.

По его мнению, россияне просто начнут пользоваться только Рунетом. И это не слишком отразится на количестве и качестве получаемой информации. Как пример он привел опыт, который уже есть у Северной Кореи. Левашов назвал его удачным.

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«Никакого большого урона Российской Федерации это не нанесет. То есть у нас останется свой Рунет, в котором мы будем делать все то, что делаем сейчас — посылать почту только друг другу, пользоваться банками, смотреть видосики русские, но уже не на YouTube и, соответственно, жить своей жизнью», — подчеркнул эксперт.

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