Экс-губернатора Белых уволили из тюремной библиотеки и отправили шить игрушки
«С декабря 2019 года Белых работает в швейном цехе №1. Из библиотеки он был уволен за нарушение режима содержания», — цитирует РИА «Новости» представителя управления ФСИН по Кировской области.
По его словам, бывшему губернатору нравится новая работа. Он соблюдает все требования и получает сдельную зарплату. В цеху шьют разные изделия на заказ, например, сейчас осужденные делают игрушки.
Никита Белых раньше был губернатором Кировской области. Зимой 2018 года он получил восемь лет тюрьмы и штраф на 48 миллионов рублей. Как подсчитал сам экс-чиновник, чтобы погасить эту сумму, ему нужна «ровно тысяча лет».
Срок Белых получил за взяточничество. Следствие выяснило, что он два раза взял у гражданина Германии Юрия Зудхаймера по 200 тысяч евро. За эти деньги Белых пообещал решать вопросы по компаниям, которые принадлежали иностранцу.