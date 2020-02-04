Экс-губернатора Белых уволили из тюремной библиотеки и отправили шить игрушки

Никита Белых уже два года сидит в колонии из-за взятки. Экс-губернатора уволили из библиотеки после нарушения режима, и теперь он работает в швейном цехе. Осужденный сменил книги на иголку с ниткой. Теперь он шьет игрушки.

«С декабря 2019 года Белых работает в швейном цехе №1. Из библиотеки он был уволен за нарушение режима содержания», — цитирует РИА «Новости» представителя управления ФСИН по Кировской области.

По его словам, бывшему губернатору нравится новая работа. Он соблюдает все требования и получает сдельную зарплату. В цеху шьют разные изделия на заказ, например, сейчас осужденные делают игрушки.

Никита Белых раньше был губернатором Кировской области. Зимой 2018 года он получил восемь лет тюрьмы и штраф на 48 миллионов рублей. Как подсчитал сам экс-чиновник, чтобы погасить эту сумму, ему нужна «ровно тысяча лет».

Срок Белых получил за взяточничество. Следствие выяснило, что он два раза взял у гражданина Германии Юрия Зудхаймера по 200 тысяч евро. За эти деньги Белых пообещал решать вопросы по компаниям, которые принадлежали иностранцу.