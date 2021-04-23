Бывший губернатор Камчатки, член политбюро партии «Коммунисты России» Михаил Машковцев объяснил, что будет с мавзолеем, если вождя мирового пролетариата Владимира Ленина похоронят, сообщило РИА ФАН.

По мнению политика, память о революционере должна сохраняться, нельзя утратить ценности советской эпохи.

«Пока мавзолей завешивают на параде, пока спорят, хоронить Ленина или нет, это привлекает внимание, это напоминает, что Ленин есть, Ленин жил и жив. Как только о нем перестанут говорить, обсуждать вынос из мавзолея, о нем все забудут, в том числе и молодое поколение», — отметил Машковцев.

Как считает государственный деятель, мавзолей всегда будет историческим архитектурным памятником времен СССР. Он думает, что, если тело Ленина захоронят, здание не закроют. Оно продолжит работать для тех, «кто чтит память великих людей».