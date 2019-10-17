Экс-губернатор Челябинской области назвал фейком сообщения об уголовном деле против него

«Сейчас это решение ФАС (обвинение в заработке на монополизации дорожных контрактов — прим. ред) оспаривается в арбитражном суде. О возбуждении уголовного дела по материалам проверки мне ничего не известно», — заявил Дубровский.

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Бывший чиновник также ответил на сообщение СМИ о том, что он якобы скрывается от следствия на территории Швейцарии.

«Я никуда не эмигрировал. Во-первых, я — гражданин России. Во-вторых, у меня нет оснований для жизни в Швейцарии, и мне это не нужно. Моя семья, родные и близкие живут в России, и мне нравится жить и работать в России», — приводит РБК слова Дубровского.

ФАС по результатам проверки обвинила бывшего губернатора (он ушел в отставку по собственному желанию в марте 2019 года) в том, что с 2016-го по 2018 год он помогал одержать победу в конкурсах на прокладку и ремонт дорог компании «Южуралмост» — это предприятие заключило с регионом 15 контрактов.

Адвокат Игорь Трунов сообщил ТАСС, что МВД принял к производству уголовное дело в отношении Дубровского. По данным юриста, против экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Трунов подчеркнул, что из-за действий Дубровского региональный бюджет лишился более 20 миллиардов рублей.