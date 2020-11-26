Экс-главврача осудили за взятки во Владимире

Суд и следствие установили, что экс-главврач получил более полутора миллиона рублей за содействие представителю коммерческой структуры при проведении конкурса на поставку медоборудования. Суд приговорил бывшего главу больницы к четырем годам условно и лишил его права занимать определенные должности в течение трех лет.