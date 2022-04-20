Экс-главврача детской больницы осудили за взяточничество в Перми

В Перми перед судом предстал бывший главный врач детской больницы, которого обвинили в получении взятки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным информагентства, обвиняемый в течение нескольких месяцев получил от предпринимателя в обшей сложности 120 тысяч рублей. За эти деньги он обещал покровительство предпринимателю, который участвовал в аукционах по поставкам детских смесей.

Суд оштрафовал обвиняемого на 200 тысяч рублей и лишил его на два года права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных функций.