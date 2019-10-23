Экс-главу Олимпийского комитета России арестовали в Майами

Правоохранители американского Майами задержали бывшего российского чиновника, экс-главу Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. Предположительно, он задержан за нарушение американского иммиграционного законодательства.

Билалов был задержан в собственном доме в Майами. По сообщениям местной прессы, операцию производила иммиграционная служба, сообщил сайт The Miami Herald. Как отметило издание, в России в отношении бывшего чиновника ведется расследование, но обращались ли российские власти к американским коллегам по поводу экстрадиции россиянина на родину, неизвестно.

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«К сожалению, отделение Интерпола в Вашингтоне не располагает никакой информацией, которой можно поделиться, в отношении Билалова», — подтвердила представитель ведомства Ванесса Аллен.

Билалов жил в Майами с женой и новорожденным ребенком. Он перед тем купил дом на Солнечном острове. Адвокат россиянина отказался от комментариев.