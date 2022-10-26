Экс-главреда Tatler и коммерческого директора Собчак попросили арестовать | 360°

Эксклюзив 26 октября 2022, 18:24 Экс-главреда Tatler и коммерческого директора Собчак попросили арестовать Тверской суд Москвы принял материалы на арест Романовского и Суханова РИА "Новости"

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Следствие попросило арестовать коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) по делу о вымогательстве. Материалы уже переданы в суд, сообщили «360» в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Романовского и Суханова задержали 26 октября по статье «Вымогательство в особо крупных размерах». В среду днем в доме Собчак прошли обыски.

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Суханова накануне доставили в столичное ГУ МВД для проведения следственных действий. Адвокат Романовского Гаджи Алиев заявил, что его подопечный не признал свою вину, однако материалы об аресте уже попали в суд.

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«Материалы на арест Суханова и Кузьмина (Романовского) поступили в Тверской суд», — сообщили в пресс-службе суда.

Собчак покинула Россию. По данным источника, она выехала в Литву через территорию Белоруссии. Спустя время выяснилось, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». По этой статье телеведущей может грозить до 15 лет лишения свободы. Сама Собчак пока никак не прокомментировала эту информацию.