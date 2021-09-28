Экс-главред «Копейского рабочего» умер в 35 лет. Газету читали звезды Голливуда

В Челябинской области на 36-м году жизни скончалась журналист и редактор Анна Викалюк. Недавно она возглавила областную телерадиокомпанию.

Викалюк не стало 28 сентября, сообщила газета «Копейский рабочий». В издании она проработала почти восемь лет главным редактором, а летом 2021 года стала директором Копейской телерадиокомпании.

«Анна Викалюк была яркой личностью, интересным коллегой, хорошей мамой, уважаемым руководителем. У Анны осталась маленькая дочка», — сказано в публикации.

Соболезнования родным и близким журналистки принесли в правительстве Челябинской области.

«За свою недолгую, но яркую и интересную жизнь Анна Викалюк внесла огромный вклад в развитие медиасферы Южного Урала, сформировала принципиально новые подходы в работе муниципальных средств массовой информации Копейска и Челябинской области», — подчеркнули власти.

Информация о причинах смерти журналистки не приводится.