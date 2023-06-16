Общество 16 июня 2023, 10:46 Экс-главкому ВСУ заочно предъявили обвинения в России СК заочно предъявил обвинения бывшему главкому ВСУ Хомчаку

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Следственный комитет России предъявил заочно обвинение бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.

«Предъявлено обвинение заочно главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, осуществлявшему общее командование ВСУ», — сказано в сообщении.

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СК подчеркнул, что в результате преступных действий Хомчака десятки мирных жителей, в том числе дети, пострадали или погибли. Также повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.

Ведомство предъявило обвинения первому заместителю начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову и первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову. Последний заочно руководил операцией на юго-востоке Украины в период с апреля по июль 2014 года.

Еще 95 людям заочно предъявили обвинения в рамках расследования преступной деятельности иностранцев, воюющих на стороне Украины. Речь идет о гражданах Соединенных Штатов, Великобритании, Латвии, Франции, Бельгии, Израиля.