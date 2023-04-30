Общество 30 апреля 2023, 11:01 Экс-глава запорожского поселка Акимовка пошел на поправку после покушения Рогов заявил об улучшении состояния экс-главы Акимовки, пережившего покушение РИА «Новости»

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Бывший глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев пошел на поправку после получения травм. На политика ранее совершили покушение. О его состоянии здоровья сообщил в эфире «Соловьев Live» глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, когда Зубарева доставили в больницу, прогнозы врачей были крайне негативными. Но медикам удалось совершить чудо.

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«Максим пошел на поправку опережающими темпами», — сообщил он.

Рогов добавил, что состояние Зубарева уже позволило ему подать документы на участие в процедуре предварительного голосования «Единой России». Победителей выдвинут в качестве кандидатов от партии на предстоящих местных выборах.

Глава движения выразил уверенность, что запорожцы проголосуют за Зубарева и он займет пост депутата областного законодательного собрания.