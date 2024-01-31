Общество 31 января 2024, 20:10 Экс-глава Внешпромбанка получил за хищения 13 лет колонии Экс-главе Внешпромбанка Маркус дали 13 лет колонии за хищение 156 млрд рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экс-президента Внешпромбанка Ларису Маркус признали виновной в хищении 156 миллиардов рублей. Суд приговорил ее к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщило РИА «Новости».

По данным следствия, в 2009 году бенефициар банка Георгий Беджамов с родной сестрой Ларисой Маркус создали преступное сообщество с целью похитить средства Внешпромбанка. С апреля 2009 года по 2015 год они смогли присвоить 156 миллиардов рублей, выдавая невозвратные кредиты на подконтрольные счета.

Реклама

Суд удовлетворил иск Внешпромбанка к Маркус. Бывший вице-президент кредитного учреждения Али Аджин получил наказание в виде девяти лет колонии, экс-начальник отдела кредитования Марина Клюева — четыре с половиной года. С Маркус и других фигурантов также постановили взыскать 130 миллиардов рублей.

Ранее экс-депутата Заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана объявили в розыск. Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.