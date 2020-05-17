Экс-глава Твери в шутку «раздавал пропуска» людям. «Яндекс» выдавал его номер за администрацию Конакова

Номер телефона экс-главы Твери Валерия Павлова по ошибке оказался на портале администрации города Конакова. Когда началась ситуация с пропускным режимом, его телефон чуть не разорвался от звонков, рассказал он.

«Мой телефон разрывался от звонков возмущенных граждан с требованиями выдать пропуск или пропустить в город! Звонки были и днем и ночью! Каждый день раздается от 15 до 28 звонков! На мои объяснения, что это личный телефон, возмущение звонивших только возрастало», — рассказала Павлов на своей странице в Facebook.

Он спросил, откуда у людей этот номер. Оказалось, что голосовой помощник Алиса выдает его по запросу «администрация Конаково». Он попробовал сам и убедился в том, что это правда. Мужчина начать говорить всем людям, чтобы они ссылались на этот номер, когда возникает вопрос с пропуском.

Однажды ему позвонил сотрудник ГИБДД и спросил, можно ли считать ссылку на этот номер разрешением на въезд в город. Преподаватель отметил, что если никаких нарушений нет, то пусть люди едут. Однажды у Павлова спросили разрешения на установку трех ларьков. Он «разрешил» при условии, что они никому не будут мешать.

«360» связался с Павловым. Он рассказал, что история еще не закончилась, так как в течение последних двух дней ему еще три раза звонили. Но это очень мало по сравнению с тем, что было раньше. Собеседник выразил надежду, что его номер все-таки уже изъяли из базы данных.

Во время беседы Павлов пояснил, почему именно его мобильный номер оказался на сайте и в базе.

«Тут история весьма понятна. Дело в том, что [c 2006 года] до 2009 года я был главой администрации Конакова. Но в те годы, я точно знаю, мой телефон личный не помещали в базу данных администрации», — рассказал собеседник. Он пояснил, что спустя пару лет после увольнения ему начали звонить, ну а оборвали телефон в связи с вводом цифровых пропусков в регионе.

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