Общество 11 декабря 2023, 17:29 Экс-глава Центробанка Дубинин: очередное повышение ключевой ставки не подействует на стабилизацию валютного курса

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Очередное повышение ключевой ставки до 16% годовых никак не отобразится на стабилизации российской экономики. Такое мнение выразил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, подобная мера не позволит сократить приток денежной массы и не подействует на стабилизацию валютного курса.

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Так, эффективнее было бы применить методы ручного управления с отслеживанием представителями Росфинмониторинга операций с валютой.

«Ситуация бы не изменилась, если бы не было повышения ставки», — отметил Дубинин.