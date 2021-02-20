Экс-глава Росавиации назвал причины затопления космической станции «Мир»

Стали известны причины затопления советско-российской космической станции «Мир». Бывший глава Российского авиационно-космического агентства Юрий Коптев рассказал РИА «Новости», что техническое состояние орбитального комплекса не позволяло продолжать его эксплуатацию.

На станции, по его словам, постоянно возникали отказы оборудования, которые угрожали безопасности экипажа.

«Мы теряли связь, управление станцией, был пожар. Мы имели целый ряд выходов из строя принципиальных систем, которые мы не могли восполнить. Мы находились в ситуации, когда мы могли потерять не просто станцию, но потерять людей», — сказал он.

Коптев отметил, что если бы ситуация повторилась, и он в этот момент обладал теми же полномочиями, то экс-глава Росавиакосмоса принял бы аналогичное решение о затоплении космической станции.

Станция «Мир» функционировала в околоземном космическом пространстве с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года. Комплекс провел в космосе 5511 суток, из них 4594 дня станция была обитаема. За это время на станции побывали 104 космонавта из 12 стран в составе 28 экспедиций.