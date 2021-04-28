Бывший глава Курганской области Олег Богомолов резко ответил на идею заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина об «укрупнении регионов». Он подчеркнул, что подобные решения должны принимать не чиновники, написал сайт «Политика сегодня».

Вице-премьер перечислил области, которые «не в состоянии ничего выполнять». Как считает Хуснуллин, их необходимо объединить с соседними субъектами.

«У нас таких экспериментаторов [как Хуснуллин] много. Можно, конечно, сравнивать Курганскую область с Тюменской, но, если у Тюмени убрать ее преференции от Ямала и Хантов, посмотреть на экономический потенциал Тюмени, то мы бы еще посмотрели, кто сильнее — Курган или они», — подчеркнул Богомолов.

Политик напомнил, что такие решения должны принимать местные жители, а не вышестоящие чиновники. В заключение Богомолов посоветовал Хуснуллину заняться организацией референдума на территории края.