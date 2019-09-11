Экс-глава Кремлевской больницы оценил идею штрафов за нарушение порядка оказания медпомощи

По мнению врача, это инициатива с точки зрения теории правильна, однако неясно, как она будет реализована на практике. Суть в том, что у руководителей лечебных учреждений будет два варианта — либо это подстегнет их к правильным действиям, либо в силу обстоятельств они начнут маневрировать.

Мясников обратил внимание на то, что деньги, которые получают больницы из Фонда обязательного медицинского страхования, ограничены. Они идут на зарплаты, оплату услуг ЖКХ, а также на питание пациентов.

«Если вы меня оштрафуете, то у меня не будет денег на зарплаты и лекарства», — подытожил Мясников.